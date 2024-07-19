Учебный год в Приморье могут перенести

В Приморском крае начало учебного года может быть перенесено на 15 сентября. Это связано с жалобами школьных учителей на нехватку отдыха, выступила с предложением Федерация профсоюзов Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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