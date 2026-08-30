US Open. Расписание 2-го дня. Соболенко и Алькарас сыграют на Арене Артура Эша, Рублев – на Корте 7, Хачанов – на Корте 11, Вавринка и Берретини – на Grandstand

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Опубликовали расписание на второй игровой день US Open , 31 августа. На Арене Артура Эша играть начнут в 19:00 мск: Арина Соболенко (1) – Камила Осорио ; Карлос Алькарас (2) – Роман Сафиуллин ; Бен Шелтон (8) – Тэллон Грикспор (не ранее 02:00); Наоми Осака (13) – Анастасия Захарова .