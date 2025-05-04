«Бардак! Я требую объяснений». Лео Туррини раскритиковал Ferrari

«Бардак! Я требую объяснений». Лео Туррини раскритиковал FerrariFerrariИтальянский автоспортивный журналист и блогер Лео Туррини практически всегда выступает в защиту Ferrari, причём даже после самых провальных выступлений.
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