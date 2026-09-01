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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Крюков: «Большунову 30 лет, можно спокойно бегать целый олимпийский цикл. Но если закончится мотивация, никаким волшебным кнутом ты не сможешь пинать человека, чтобы он продолжал»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков  заявил, что понимает желание трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова завершить карьеру.

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