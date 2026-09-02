В России напомнили о праве на отпуск для регистрации брака

Отпуск на свадьбу не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, но дни отсутствия не оплачиваются При заключении брака россияне имеют право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до пяти календарных дней.
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