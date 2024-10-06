Ученые выяснили, как птерозавры смогли вырасти до гигантских размеров

Британские и американские палеобиологи провели исследование, которое помогло раскрыть, каким образом птерозавры — древние летающие ящеры — смогли адаптироваться к различным условиям окружающей среды благодаря изменениям в строении конечностей.
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