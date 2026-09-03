Запад привёл к власти на Украине людей, который готовы ради денег погубить весь свой народ в мясорубке войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Игнорируем нормы...
- Российский генера...
- Гей-бандеровец По...
100% так оно и есть, только когда об этом говорила Россия вся эта западная коалиция кричала, что это фейк, а оказалось, что Россия как всегда права.