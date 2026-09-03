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«Это мы привели к власти на Украине людей, готовых сгубить свой народ» – экс-директор НКЦ США

«Это мы привели к власти на Украине людей, готовых сгубить свой народ» – экс-директор НКЦ США

Запад привёл к власти на Украине людей, который готовы ради денег погубить весь свой народ в мясорубке войны.

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Svetlana Kuzmina

100% так оно и есть, только когда об этом говорила Россия вся эта западная коалиция кричала, что это фейк, а оказалось, что Россия как всегда права.