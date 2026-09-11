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Поливитамины для школьников: все, что нужно знать

Поливитамины для школьников: все, что нужно знать

С началом учебного года многие родители стремятся укрепить здоровье детей с помощью витаминов. Как правильно их принимать и что нужно знать о них Детям Mail рассказала педиатр Екатерина Потеряева.

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