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Медвежий угол

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  • Сергей С
    С каких пор предательство - это инакомыслие?Песков продолжает...
  • Светлана Огнева
    Но Песков прав!!Каждый делает свой выбор!И за инакомыслие не наказывают!!!!Песков продолжает...
  • Виталий Панов
    Да песков считает себя не прикосновенным! Поэтому несёт "пургу",как говорит Президент! А ведь на таком ответственном ...Песков продолжает...

Песков продолжает оправдывать «испуганных патриотов»

Песков продолжает оправдывать «испуганных патриотов»

Политнавигатор Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает оправдывать людей, которые покинули Россию после начала СВО.

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Комментарии
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ВП
Виталий Панов
Да песков считает себя не прикосновенным! Поэтому несёт &quot;пургу&quot;,как говорит Президент! А ведь на таком ответственном посту как говорится надо отвечать за свои слова! Как говорит мудрая русская пословица-семь раз отмерь,один раз отрежь,слово не воробей,обратно не возьмёшь! А ему как с гуся вода! Пора вольнице закончится! Не чего Государство и Президента порочить!
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27 мин.
Светлана Огнева
Но Песков прав!!Каждый делает свой выбор!И за инакомыслие не наказывают!!!!
Ответить
25 мин.
СС
Сергей С
С каких пор предательство - это инакомыслие?
Ответить
12 мин.

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