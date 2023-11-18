Песков продолжает оправдывать «испуганных патриотов»

ВП

Виталий Панов

Да песков считает себя не прикосновенным! Поэтому несёт "пургу",как говорит Президент! А ведь на таком ответственном посту как говорится надо отвечать за свои слова! Как говорит мудрая русская пословица-семь раз отмерь,один раз отрежь,слово не воробей,обратно не возьмёшь! А ему как с гуся вода! Пора вольнице закончится! Не чего Государство и Президента порочить!