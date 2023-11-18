Политнавигатор Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает оправдывать людей, которые покинули Россию после начала СВО.
Песков продолжает оправдывать «испуганных патриотов»
Комментарии
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ВП
Виталий Панов
Да песков считает себя не прикосновенным! Поэтому несёт "пургу",как говорит Президент! А ведь на таком ответственном посту как говорится надо отвечать за свои слова! Как говорит мудрая русская пословица-семь раз отмерь,один раз отрежь,слово не воробей,обратно не возьмёшь! А ему как с гуся вода! Пора вольнице закончится! Не чего Государство и Президента порочить!
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27 мин.
Светлана Огнева
Но Песков прав!!Каждый делает свой выбор!И за инакомыслие не наказывают!!!!
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25 мин.
СС
Сергей С
С каких пор предательство - это инакомыслие?
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12 мин.
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