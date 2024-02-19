Инфоцентр: По Крымском мосту открыли движение автотранспорта

По Крымскому мосту возобновлено движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии