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Инфоцентр: По Крымском мосту открыли движение автотранспорта

По Крымскому мосту возобновлено движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, информирует РИА Новости.

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