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ИА Регнум

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Садовод Самойлова рассказала, что делать с листвой и ботвой на даче осенью

Осенью опавшую листву и ботву на дачном участке можно не выбрасывать, а использовать для приготовления компоста и повышения плодородия почвы.

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