В Крыму возложили цветы к Монументу памяти депортированных народов на территории Мемориального комплекса жертвам депортации «Путь возрождения народов Крыма» на железнодорожной станции Сирень Бахчисара

В Крыму возложили цветы к Монументу памяти депортированных народов на территории Мемориального комплекса жертвам депортации «Путь возрождения народов Крыма» на железнодорожной станции Сирень Бахчисарайского района.
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