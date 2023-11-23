Минусовые температуры и сильный ветер: погода на выходные в Приморье

На предстоящих выходных в Приморском крае ожидается сухая и морозная погода. На погодные условия будет оказывать антициклон, расположенный над Кореей, с ночными температурами до -30 °С на северо-востоке и дневными до -4…-10 °С.
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