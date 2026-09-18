Врач предупредила о серьезных рисках частого приема этого обезболивающего

Этот популярный препарат, который есть в аптечке почти у каждого, стоил пациентке серьезных проблем со здоровьем.
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