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Прокуратура заинтересовалась ситуацией с ребенком на ЖД переезде в Уссурийске

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с ребенком на ЖД переезде в Уссурийске

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по публикациям в средствах массовой информации об оставлении ребенка в машине на железнодорожных путях, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

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