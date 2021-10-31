Прокуратура заинтересовалась ситуацией с ребенком на ЖД переезде в Уссурийске

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по публикациям в средствах массовой информации об оставлении ребенка в машине на железнодорожных путях, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ДВТП.
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