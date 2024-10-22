Дополнительные поезда ко Дню Республики запустят в Казахстане

В период праздничных и предпраздничных дней ко Дню Республики в связи с увеличением пассажиропоток, будут назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать по следующим маршрутам, передает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».
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