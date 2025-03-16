Ты знаешь, Тонино, мне кажется, после смерти начнутся самые интересные приключения...

Россию он любил, говорил, что у нас очень много талантливых людей, может быть больше, чем в любой другой стране мира, правда, раньше было немного проще, потому что все русские вышли из одного общего страдания с одной общей целью и мечтой, а сейчас цели нет.
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