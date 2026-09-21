Россия и Барбадос обсудят запуск прямых авиарейсов

Россия готовится открыть ещё одно окно в Карибский бассейн. Вопрос о запуске прямого авиасообщения с Барбадосом будет поднят на предстоящих встречах российских и барбадосских представителей.
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