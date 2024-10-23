Бизнес стал активно вкладывать деньги в гостиницы по всей России

Фото: tppnnov.timepad.ru Важные новости России за неделю сообщают, что бизнес активно инвестирует в гостиничный сектор, и сейчас рынок гостиничной недвижимости и туризма в России находится на стадии бурного развития.
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