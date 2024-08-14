Беспилотники ВСУ совершили атаку на Нижегородскую область

Утром 14 августа беспилотники авиационного типа совершили атаку на территорию Нижегородской области. По словам губернатора региона Глеба Никитина, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, действующие в районе атаки, помогли минимизировать возможные потери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии