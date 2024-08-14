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Беспилотники ВСУ совершили атаку на Нижегородскую область

Беспилотники ВСУ совершили атаку на Нижегородскую область

Утром 14 августа беспилотники авиационного типа совершили атаку на территорию Нижегородской области. По словам губернатора региона Глеба Никитина, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, действующие в районе атаки, помогли минимизировать возможные потери.

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