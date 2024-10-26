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В Италии устроили митинги за мир и против НАТО и поставок оружия Украине

В Италии устроили митинги за мир и против НАТО и поставок оружия Украине

Митинг за мир, против НАТО и поставок оружия Украине и Израилю прошел в центре Рима, в нем приняли участие 20 тысяч человек, организатром выступил комитет «Отказаться от войны» при поддержке партии «Суверенная и народная демократия».

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