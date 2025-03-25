Как сильно подорожали автомобильные запчасти с начала 2025 года

На этот вопрос «Газете.ru» ответили эксперты и участники рынка. Они отметили, что за первые два месяца в России наблюдался стабильный рост цен на детали, что связано сразу с несколькими факторами: курсом валют, сложностями с переводом денежных средств и продолжающимися проблемами с логистикой.