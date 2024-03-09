Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

«Неужели наши политики настолько тупее Путина?» Ответ: да. Экс-депутат бундестага и немецкий журналист Юрген Тоденхёфер ударился в своём X в философские вопросы:  Душили, значит-с, Россию всем миром всячески, обещали блицкриг и великую победу.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А чего они ожидали?! Чудес на свете не бывает- что хотели, то и получили, причем в полный рост!
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1 д.
Юрий Николаев
«Неужели наши политики настолько тупее Путина?» Ваши политики ТУПЕЕ самого тупого БАРАНА в колхозном стаде!!! А по уровню интеллекта до нашего Путина вам дегенератам никогда не дотянуться, ДАЖЕ ВО СНЕ!!!!!!
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16 час.
Т
Тамара
👏👏👏👏👏👏👏
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2 час.

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