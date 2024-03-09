Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

А чего они ожидали?! Чудес на свете не бывает- что хотели, то и получили, причем в полный рост!

Юрий Николаев

«Неужели наши политики настолько тупее Путина?» Ваши политики ТУПЕЕ самого тупого БАРАНА в колхозном стаде!!! А по уровню интеллекта до нашего Путина вам дегенератам никогда не дотянуться, ДАЖЕ ВО СНЕ!!!!!!