Политика как он...
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Политика как она есть

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Тело упавшей с обрыва в урочище Джилы-Су туристки эвакуировали

Тело упавшей с обрыва в урочище Джилы-Су туристки эвакуировали

В Зольском районе Кабардино-Балкарии завершена поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли тело 44-летней женщины, погибшей при падении в обрыв у водопада Султан в урочище Джилы-Су, и передали его следственно-оперативной группе.

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