Тело упавшей с обрыва в урочище Джилы-Су туристки эвакуировали

Политика как она есть

В Зольском районе Кабардино-Балкарии завершена поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли тело 44-летней женщины, погибшей при падении в обрыв у водопада Султан в урочище Джилы-Су, и передали его следственно-оперативной группе.