В Совфеде предложили заблокировать в России сериал «Игра в кальмара»

Или установить строгие возрастные ограничения для его просмотра Сенатор Наталия Косихина предложила ограничить доступ к южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара» в российских социальных сетях и интернет-сервисах, где распространяются его пиратские копии, или установить строгие возрастные ограничения для его просмотра.