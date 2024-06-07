США оценили возможную угрозу из-за визита российских кораблей на Кубу

США следят за ситуацией вокруг визита отряда российских кораблей на Кубу, но не видят в этом событии угрозы своей национальной безопасности, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
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