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«Это преступление!»: Ночная выходка киевского режима вызвала ярость на Западе

«Это преступление!»: Ночная выходка киевского режима вызвала ярость на Западе

В Европе осудили ночную выходку киевского режима, которая вызвала ярость на Западе. https://listaj.ru/eto-prestuplenie-nochnaya-vyhodka-kievskog.

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