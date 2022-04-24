Роман Йоси – 1-й защитник, набравший 90 очков в сезоне НХЛ в XXI веке. Игрок «Нэшвилла» забросил одну из шайб своей команды в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (2:6).
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