Ректора реставрационно-строительного университета задержали в Петербурге

Он подозревается в организации нелегальной миграции арабских студентов Ректора реставрационно-строительного университета Александра Борзова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в организации нелегальной миграции более 100 арабских студентов.
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