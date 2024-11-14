"Чтобы воровать было легко и приятно": Делягин назвал действующие в России "средневековые" меры - всё для коррупционеров

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а грозман - это кто? твой родственник? страдаешь за его отсутствие? соболезную((
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4 час.
Александр Попов
Скорее твой. Тоже СССР с Рейхом смешивал. Теперь бегает.
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4 час.
М
ММ
Допустим, украл миллиард. Штраф- ну, пусть 40 миллионов. И условный или даже не условный срок года на три-четыре. Прибыль по 240 миллионов в год. Плюс кормежка и ночлег за счет государства.
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1 час.

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