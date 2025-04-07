В Удмуртии выросло число ампутаций нижних конечностей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год провели 695 хирургических ампутаций нижних конечностей. Об этом говорилось в одном из докладов заседания общества хирургов, онкологов, колопроктологов, эндоскопистов и патологоанатомов республики.