В Удмуртии выросло число ампутаций нижних конечностей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год провели 695 хирургических ампутаций нижних конечностей. Об этом говорилось в одном из докладов заседания общества хирургов, онкологов, колопроктологов, эндоскопистов и патологоанатомов республики.
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