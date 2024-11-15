Будущие звезды: топ-5 молодых театральных актеров, за которыми стоит следить

Новые сезоны, новые премьеры, новые лица. Некоторых многообещающих молодых актеров за их обаяние и мастерство, талант и самобытность мы запоминаем сразу же, а потом с радостью обнаруживаем в других театрах и свежих неординарных постановках.
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