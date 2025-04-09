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OneTwoTrip: спрос на отдых в Абхазии и Катаре на майские праздники вырос среди россиян

OneTwoTrip: спрос на отдых в Абхазии и Катаре на майские праздники вырос среди россиян

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования отелей на майские праздники. Оказалось, что Абхазия стала в четыре раза популярнее среди россиян по сравнению с прошлым годом, сообщил сайт RT.

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