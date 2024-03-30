Вчера 904 прочитали Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что на фоне отсутствия экономического роста немецкая экономика стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет.
Германия стремительно беднеет: стране может не хватить денег даже на пенсии
Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Ну и что? Штаты уже давно и системно расходов имеют больше чем доходов - живут в долг. Кстати и Германия и Финляндия тоже давно живут не по средствам. Опять займут где-нибудь, а потом начнут население сокращать. У них в ЕС этот приём уже давно отработан не одну страну высосали, теперь Германия в пищевой цепочке попалась "на прокорм" более крупному хищнику. Они этот каннибализм называют "либеральной политикой".
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