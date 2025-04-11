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Кремль подтвердил, что спецпосланник Трампа прилетел в Россию

Кремль подтвердил, что спецпосланник Трампа прилетел в Россию

По словам Пескова, Кремль сообщит, если Путин встретится с Уиткоффом.<strong>Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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