Трехсторонний саммит Россия–США–Китай может быть посвящен разделу сфер влияния и завершению конфликта на Украине, сообщил «Абзацу» политолог Юрий Самонкин.
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