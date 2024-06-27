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«Вашингтон» выменял 24 драфт-пик и выбрал Кишона Джорджа

«Уизардс» получили возможность взять Кишона Джорджа под 24-м номером в обмен на 26-й и 51-й пики. 20-летний форвард (203 см, 93 кг) провел сезон-2023/24 в Майами, набирая 7,6 очка, 3 подбора и 2,2 передачи в среднем.

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