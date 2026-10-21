Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали участниками «Ставки на любовь». Зрители увидели, какие на самом деле взаимоотношения в паре…Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали участниками «Ставки на любовь».
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Бл#дь, как её развидеть а? Как таракан с*** в каждую щель лезет.