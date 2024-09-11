Политолог Пашин высказался о мигрантах-преступниках: «‎Решать проблему будут жестко»

День подразделений по вопросам миграции МВД России отмечается ежегодно 11 сентября. Эти службы вносят значительный вклад в регулирование миграционных процессов, обеспечение национальной безопасности и стабильности.
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