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Апачи: тигры рода человеческого

Апачи: тигры рода человеческого Апачи, групповое фото, 80-е годы XIX векаСреди американских историков апачей принято считать лучшими в мире партизанами.

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