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Дело дойдет и до АЭС: перспективы разрушения украинской энергетики

Дело дойдет и до АЭС: перспективы разрушения украинской энергетики

Трипольская ТЭС вне игрыЭто надо было делать еще вчераНовости об очередной уничтоженной ТЭС на Украине в самое ближайшее время могут стать обыденностью – похоже, Российская Армия изменила стратегию разрушения инфраструктуры противника.

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