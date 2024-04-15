Дело дойдет и до АЭС: перспективы разрушения украинской энергетики

Трипольская ТЭС вне игрыЭто надо было делать еще вчераНовости об очередной уничтоженной ТЭС на Украине в самое ближайшее время могут стать обыденностью – похоже, Российская Армия изменила стратегию разрушения инфраструктуры противника.