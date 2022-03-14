Экс-бойфренд пропавшей в Москве модели признался в ее убийстве

Подозреваемый в убийстве найденной накануне мертвой модели в Липецке полностью признал свою вину. Как сообщила помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова, злоумышленник объяснил свои действия «финансовыми и бытовыми разногласиями».