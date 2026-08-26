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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» предложил Леау зарплату вдвое больше, чем «Астон Вилла», но не может договориться с «Миланом»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау получил самое лучшее предложение от «Галатасарая». Турецкий клуб готов платить игроку сборной Португалии вдвое больше, чем «Астон Вилла», но пока не согласовал сумму трансфера с «россонери», сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

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