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Спички - не игрушка

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Европа окончательно перечеркивает подвиг Красной армии в освобождении от нацизма

Европа окончательно перечеркивает подвиг Красной армии в освобождении от нацизма

  Современная Европа страдает политическим склерозом и реваншизмом. Повсеместно в странах ЕС не только сносят советские памятники, но и пересматривают итоги Второй мировой войны.

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