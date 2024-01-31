Европа окончательно перечеркивает подвиг Красной армии в освобождении от нацизма

Современная Европа страдает политическим склерозом и реваншизмом. Повсеместно в странах ЕС не только сносят советские памятники, но и пересматривают итоги Второй мировой войны.
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