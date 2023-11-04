В Челябинске задержали автомобильного потрошителя

Злоумышленник занимался расхищением автозвука из отечественных машин.Сразу пять сотрудников челябинского кузнечно-прессового завода обратились в полицию Ленинского района с заявлениями о том, что их автомобили "выпотрошили".
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