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В Челябинске задержали автомобильного потрошителя

В Челябинске задержали автомобильного потрошителя

Злоумышленник занимался расхищением автозвука из отечественных машин.Сразу пять сотрудников челябинского кузнечно-прессового завода обратились в полицию Ленинского района с заявлениями о том, что их автомобили "выпотрошили".

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