НИТИ - Фестиваль женских увлечений - 10-13 апреля 2025

С 10 по 13 апреля 2025 года в Нижнем Новгороде состоится Российский фестиваль женских увлечений «Нити» — уникальное событие, объединяющее творчество, бизнес и отдых в сфере моды, легкой промышленности и рукоделия.
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