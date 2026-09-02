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Вертолет Ми-8 жестко сел на дороге в Сахалинской области

Вертолет Ми-8 жестко сел на дороге в Сахалинской области

На Сахалине вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на автодороге Южно-Сахалинск — Долинск. Инцидент произошел в Долинском районе, примерно в километре от аэродрома «Сокол».

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