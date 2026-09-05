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Царьград

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Росавиация завершит сертификацию МС-21 к середине 2027 года

Росавиация завершит сертификацию МС-21 к середине 2027 года

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет МС-21 пройдет сертификацию к середине 2027 года. Проект заменит Ту-154 и Ту-204 на российском рынке.

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