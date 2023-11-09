Даешь честный литр!

По инициативе ведомства в ГОСТ, посвященный упаковке, внесено требование фасовки товаров первой необходимости не в произвольную тару, а в «привычные для потребителей объемы», то есть эталонные литры и килограммы.
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