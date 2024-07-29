Горожан призвал соблюдать дистанцию и скоростной режим на фоне дождя в столице

Автомобилистам на фоне дождя в столице следует соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).